Тихонов считает, что «Спартак» может противостоять «Зениту»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых во втором матче Зимнего Кубка РПЛ.

«Спартак» в матче с «Краснодаром» выглядел хорошо в первом и во втором таймах. Можно сказать, что красно-белые полностью переиграли «Краснодар». Пока команда играет двумя составами. «Спартак» хорошо поддерживает ту динамику, которую хочет видеть тренер. Футболисты, выходящие на замену, поддерживают темп игры, у них есть взаимопонимание. Посмотрим, что будет дальше. Впереди игра с «Сочи», где работает Курбан Бекиевич Бердыев, который найдет, что противопоставить «Спартаку». Для красно-белых этот матч — хороший вызов. «Спартак» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Посмотрим, как все это будет выглядеть в матче с «Локомотивом». Может ли «Спартак» противостоять «Зениту»? Если «Спартак» будет держаться рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые команда обязана брать, тогда противостояние возможно", — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.