Тихонов: «Если Угальде захочет ведущий европейский клуб, никакие деньги его не удержат»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего команды Манфреда Угальде.

«Бывали футболисты, которым улучшали контракты и они оставались. Здесь все будет зависеть от руководства. Тому же Квинси [Промесу] повышали контракт в свое время. Я думаю, руководители понимают, что Манфред сейчас является одним из ключевых игроков атаки. Понятно, что есть отступные, но думаю, что в случае какого-то предложения футболист, агент и клуб будут принимать решение вместе.

Если Угальде категорически скажет, что хочет уехать, то уже ничем его не удержишь. Многое будет зависеть от команды, которая выйдет с предложением. Может, ведущий европейский клуб захочет его. Тогда никакие деньги не удержат. Даже если ему дадут 3 миллиона евро, все равно игрок выберет Европу», — сказал Тихонов «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.