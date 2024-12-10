Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Тихонов: «Если Угальде захочет ведущий европейский клуб, никакие деньги его не удержат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего команды Манфреда Угальде.

«Бывали футболисты, которым улучшали контракты и они оставались. Здесь все будет зависеть от руководства. Тому же Квинси [Промесу] повышали контракт в свое время. Я думаю, руководители понимают, что Манфред сейчас является одним из ключевых игроков атаки. Понятно, что есть отступные, но думаю, что в случае какого-то предложения футболист, агент и клуб будут принимать решение вместе.

Если Угальде категорически скажет, что хочет уехать, то уже ничем его не удержишь. Многое будет зависеть от команды, которая выйдет с предложением. Может, ведущий европейский клуб захочет его. Тогда никакие деньги не удержат. Даже если ему дадут 3 миллиона евро, все равно игрок выберет Европу», — сказал Тихонов «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

1
Андрей Тихонов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Цены на кофе арабика обновили рекорд
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Тихонов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»
Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство: «Зимняя пауза станет проверкой для команды»
Тихонов: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ по качеству футбола»
«Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке
Футболисты «Факела» посетили детский дом
Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку в первой половине сезона
Сегодня
Вчера
Неделя