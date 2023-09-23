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Сегодня, 09:41

Тихонов считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» с крупным счетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно. «Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно — из десяти матчей на выезде проиграли в четырех и еще два отыграли вничью. Счет будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счетом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне", — приводит слова Тихонова RT.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207490-tihonov-spartak-dinamo
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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