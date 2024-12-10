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Сегодня, 19:00

Тихонов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, какие позиции клубу нужно усилить зимой.

«Мне бросаются в глаза позиции крайних защитников. Они должны быть более атакующие, чтобы приносить больше пользы. Потому что «Спартак» играет первым номером. В европейском футболе фланговые защитники не только заняты обороной, но и отрабатывают впереди», — сказал Тихонов «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

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Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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