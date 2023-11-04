Тихонов считает, что у «Крыльев Советов» началась черная полоса

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«У самарцев явно началась черная полоса — после бодрого старта сезона команда не побеждает уже пять матчей подряд, сдают позиции как в РПЛ, так и в Кубке. Мне кажется, они просто не справились с давлением, довольно сложно стабильно играть на таком уровне. К несчастью для «Крыльев», выездной матч с «Краснодаром» вряд ли позволит поправить положение в турнирной таблице. Быки и сами голодны до побед, им нужно во что бы то ни стало оторваться от «Зенита», поэтому они не упустят шанс набрать очки перед зимней паузой. «Краснодар» здесь должен побеждать довольно уверенно. Возможно, самарцы смогут забить один гол, но на этом их успехи закончатся», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. Матч между «быками» и «Крыльями» пройдет 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.