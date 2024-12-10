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Сегодня, 18:00

Тихонов: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ по качеству футбола»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» оценил игру команды в первой части сезона РПЛ.

«Было сразу понятно, во что хочет играть Станкович (главный тренер команды. — Прим. «СЭ»). Просто в начале сезона иногда получалось, а иногда — нет. Тогда результат приходил не всегда, но я видел, что тренер живет игрой, переживает. По эмоциям Деяна ясно, что он не просто отбывает номер, а проживает каждый момент игры.

Станкович — бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра «Спартака» просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной. И в данный момент по качеству футбола «Спартак» — самая сильная команда РПЛ», — сказал Тихонов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке
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Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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