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Тихонов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита, так как обе команды испытывают проблемы с составом.

«Я считаю, что нас ждет интересный матч — и погода способствует этому, и болельщики, которые придут на стадион. Я думаю, что фаворита в матче нет, шансы 50 на 50, так как у «Спартака» есть проблемы с составом — Георгий Джикия и Квинси Промес травмированы, но возвращаются Шамар Николсон и Александр Соболев. У «Динамо» Федор Смолов не играл из-за травмы. Поэтому нас ждет интересный матч, потому что обе команды будут пытаться реабилитироваться в глазах и журналистов, и болельщиков, и руководства клубов. У команд есть своя игра, они показывают неплохой футбол, просто стечение обстоятельств, что они проиграли в последних матчах Кубка России. Я думаю, что от этого матча будет зависеть, как и кто будет дальше двигаться. Конечно, результаты «Спартака» зависят от участия Квинси Промеса в матчах, он не прошел подготовку, но сам подготовился в Москве, выглядел здорово, забивал, поэтому это серьезная потеря для «Спартака», мы это видим, потому что «Спартак» имеет моменты, но не забивает», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17473549
Андрей Тихонов
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