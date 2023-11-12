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Сегодня, 12:23

Тихонов считает, что в матче «Спартак» — «Ростов» возможен ничейный результат

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов спрогнозировал ничейный исход в матче 15-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом», который состоится 12 ноября в Москве.

«Карпин хорошо умеет играть против «Спартака» — в последний раз красно-белые обыгрывали ростовчан еще в 2021 году. Коллектив Абаскаля сейчас находится на спаде, однако у себя дома москвичи остаются грозными соперниками, тогда как «Ростов» на выезде играет из рук вон плохо, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru. — Сложно выделить здесь фаворита, поэтому не исключаю, что команды поделят очки. Очень вероятно будет обмен голами, обе команды сильны в атаке».

На данный момент ««Спартак» с 21 очком занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Ростов» на 11-й позиции (17 очков).

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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