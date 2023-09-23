Тихонов считает, что «Зенит» не потеряет очки в матче с «Локомотивом»

Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в 9-м туре РПЛ.

«Зенит» наконец-то набрал темп и рвется к очередному титулу. Чтобы догнать «Краснодар», питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с «Локомотивом». Железнодорожники сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чем свидетельствует игра с «Оренбургом», которому они проиграли со счетом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает. Я жду не менее трех голов. В последнее время «Зенит» забивает неплохо, хотя и часто пропускает. Возможно, «Локомотив» тоже сможет забить один мяч, однако на исход встречи это не повлияет», — приводит слова Тихонова RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.