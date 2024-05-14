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Сегодня, 03:02

Тихонов считает Карпина лучшим вариантом для «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном новом тренер московской команды.

«Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также россиянин после завершении карьеры работал гендиректором и главным тренером команды с 2009 по 2014 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-nazval-karpina-idealnym-trenerom-dlya-spartaka-362743
Андрей Тихонов
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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