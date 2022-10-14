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Сегодня, 18:55

Тихонов считает матч с ЦСКА проверкой для «Спартака» на умение побеждать большие клубы

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«Думаю, для «Спартака» особенно большая проверка, потому что у нас многие говорят, что красно-белым тяжелее с большими командами, москвичи проиграли «Динамо», «Зениту», «Ростову», — цитирует Тихонова ТАСС. — Вот как раз для «Спартака» это проверка, чтобы доказать людям, что можно обыгрывать большие команды. Если «Спартак» сыграет неудачно, все продолжат говорить, что «Спартак» выигрывает у тех команд, которые не борются за высокие места».

Также Тихонов заявил, что в этом матче для него нет фаворита.

«Обе команды показывают очень приличный, быстрый, атакующий футбол, они очень много забивают. Вы сами понимаете, что фаворитом в таком матче является команда, которая играет дома. Но это дерби, для меня нет фаворита в этой игре, ждем большого футбола. ЦСКА довольно прилично выглядит, «Спартак» очень много забивает в последних играх, но есть проблемы в обороне, так что голы будут. Хочется, чтобы они были», — сказал экс-игрок красно-белых.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 16 октября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20.00 (мск). Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, армейцы с 24 очками располагаются на четвертой позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/16062369
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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