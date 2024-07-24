Тихонов сравнил возможный переход Соболева в «Зенит» с Дзюбой и Быстровым: «Негатив будет с двух сторон»

Сегодня, 18:15
Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
— Какое у вас отношение к возможному переходу Александра в «Зенит»?
— На поверхности такой же переход Артема Дзюбы.
— И Быстрова.
— Быстров и в «Спартаке» играл здорово, и в «Зените» после перехода показывал хороший футбол. Человек доказывал игрой. Да, болельщики не воспринимали его, но потом реагировали нормально. Дзюба вообще изначально был спартаковец. А Соболев пришел в «Спартак» несколько лет назад. Но, думаю, негатив по отношению к Соболеву все равно будет с двух сторон.
— Негатив уже проявляется.
— Так будет и дальше. Потому что «Спартак» и «Зенит» — два антагониста.
— По вашему мнению, Соболев действительно играл против «Оренбурга» настолько плохо, что нужно было извиняться перед тренером?
— Не буду говорить, плохо или неплохо. Но думаю, если бы «Спартак» реализовал свои моменты, такого разговора между Соболевым и Станковичем не случилось бы.
Ранее 27-летний форвард «Спартака» был отстранен от тренировок с первой командой.
В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.