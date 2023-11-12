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Сегодня, 15:02

Тихонов связал эмоциональность Соболева с пристальным вниманием журналистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве. Экс-тренер «Крыльев Советов» назвал 26-летнего форварда эмоциональным футболистом.

«Я работал с нападающим в Самаре и видел, как чувства его порой захлестывали. Но таких эпизодов, как с Виллианом Рошей, не было», — приводит слова Тихонова RT.

Ранее Соболев сообщил, что больше не общается с прессой.

«Вы знаете, выступать в «Крыльях Советов» и в «Спартаке» — большая разница. Тут он под пристальным вниманием журналистов, болельщиков, экспертов. Выступая за красно-белых, любой спортсмен находится под прицелом: о тебе будут писать и говорить. Кто-то умеет сдерживать чувства, а кто-то, как Сашка, — с завышенным эмоциональным фоном. Он бьется и не любит уступать», — сказал Тихонов.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: russian.rt.com
Александр Соболев
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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