Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:14

Тихонов усомнился в величии Джикии в истории «Спартака»: «Недостаточно просто долго играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно. Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт? Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят. Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются?» — сказал Тихонов «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Андрей Тихонов
Георгий Джикия
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
6
Обсудить
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
На Украине допустили риск потери крупнейшего металлокомбината из-за мобилизации
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Атаковавшие НПЗ на Кубани дроны несли заряды с поражающими элементами
В МИДе выразили соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Урал» — «Оренбург»: гости снова вышли вперед

«Урал» — «Оренбург»: команды обменялись голами за две минуты