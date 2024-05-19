Тихонов усомнился в величии Джикии в истории «Спартака»: «Недостаточно просто долго играть»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно. Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт? Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят. Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются?» — сказал Тихонов «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.