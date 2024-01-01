Тихонов в 2024 году пожелал российскому футболу больше ярких и открытых матчей

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего желает российскому футболу в 2024 году.

«Российскому футболу в 2024 году хочется пожелать больше ярких, открытых матчей, — приводит Sport24 слова Тихонова. — Чтобы болельщики получали истинное удовольствие от футбола. Когда идет игра на встречных курсах, когда много голов забивается. Но мы прекрасно понимаем, что на данный момент это не всегда получается. И, глядя на «Краснодар», который играет прагматично, отметим, что не всегда нужно играть в такой сильно привлекательный, открытый и атакующий футбол. На данный момент на первом месте в чемпионате рациональность и прагматизм. Надеюсь, тот, кто хочет больше победить, это сделает».

После первой части сезона «Краснодар» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.