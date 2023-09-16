Тихонов верит, что «Ахмат» сможет остановить «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 8-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Краснодаром».

«Ахмат» — команда нестабильная, однако у себя дома играет неплохо и всегда бьется до последнего. В последнем матче с «Краснодаром» на своем поле грозненцы сыграли 2:2, не стоит ждать, что в этот раз быкам будет легче. Да, «Краснодар» набрал неплохой ход, но рано или поздно должен оступиться, в последний матчах уже заметна просадка как по темпу игры, так и по реализации моментов. Вероятнее всего, это произойдет на выезде, где быки традиционно смотрятся слабее, поэтому в этом матче я бы рискнул со ставкой на аутсайдера», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» — 10-й (10 очков).

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдет 16 сентября. Начало — в 16:30.