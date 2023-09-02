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Сегодня, 10:38

Тихонов верит в оборону «Пари НН» в матче с «Рубином»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».

«Все, кто первые шесть туров чувствовали себя неуверенно, постепенно приходят в норму. «Рубин» одержал победы и в чемпионате, и в Кубке, сыграл вничью с мощным «Динамо». «Пари НН» также имеет две победы в трех последних матчах чемпионата — и обе на своем поле. Казанцы в гостях еще не выигрывали, а нижегородцы дома пропускали пока только от «Зенита». Скорее хозяева закатят один мяч, нежели пропустят», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После шести туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Рубин» — на 13-й позиции (шесть очков).

Матч «Пари НН» — «Рубин» пройдет 2 сентября. Начало — в 15:15 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-verit-v-oboronu-pari-nn-v-matce-s-rubinom/
Андрей Тихонов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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