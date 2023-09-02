Тихонов верит в оборону «Пари НН» в матче с «Рубином»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».

«Все, кто первые шесть туров чувствовали себя неуверенно, постепенно приходят в норму. «Рубин» одержал победы и в чемпионате, и в Кубке, сыграл вничью с мощным «Динамо». «Пари НН» также имеет две победы в трех последних матчах чемпионата — и обе на своем поле. Казанцы в гостях еще не выигрывали, а нижегородцы дома пропускали пока только от «Зенита». Скорее хозяева закатят один мяч, нежели пропустят», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После шести туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Рубин» — на 13-й позиции (шесть очков).

Матч «Пари НН» — «Рубин» пройдет 2 сентября. Начало — в 15:15 по мск.