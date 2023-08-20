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Сегодня, 10:23

Тихонов видит «Факел» загнанным в угол и считает его опасным соперником

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Пари НН».

«Факел» все еще без набранных очков в чемпионате, и, наверное, амбициозного Вадима Евсеева это совсем не устраивает. Поединок с равным по силе «Пари НН» будет крайне важен в этой ситуации, и на домашнем поле команда должна показать, что не зря в прошлом сезоне упорно боролась за место в элите. Гости же выглядят в целом получше, обыграли «Ахмат» и спокойно и планомерно набирают форму. Здесь они, конечно, должны ставить себе задачу увезти из Воронежа три очка, но «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После четырех матчей «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и пока не сумел набрать очки. В пятом туре воронежский клуб встретится с «Пари НН». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 17:30 по мск.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-vidit-fakel-zagnannym-v-ugol-i-scitaet-ego-opasnym-sopernikom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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