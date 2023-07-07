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Сегодня, 17:38

Тихонов высказался о полузащитнике «Спартака» Зиньковском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«На мой взгляд, от Михаила Игнатова, Даниила Денисова и Руслана Литвинова эти трое должны выйти на принципиально новый уровень. Это если делать акцент на своих воспитанниках. А из остальных, мне кажется, может выстрелить Данила Пруцев. Ему исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он ещё мал. В его возрасте пора становиться игроком основы, лидером. В «Крыльях Советов» он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, сам принимал решения и блистал. А здесь «Спартак»: давление болельщиков, прессы, все ждут только результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной, как это было в Самаре. Я понимаю, когда ты молодой, тебе 20 лет и ты можешь сыграть супер, а потом провалиться в каких-то моментах. Но когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты. Он должен выходить на поле с первых минут и стараться приносить пользу в каждом эпизоде, создавать моменты, искать нестандартные решения. А не на 15 минут в концовке, чтобы отдать две-три обостряющие передачи», — приводит слова Тихонова RT.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1171525-tihonov-zinkovskiy-igra
Андрей Тихонов
Антон Зиньковский
Футбол
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