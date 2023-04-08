Тихонов высказался о последних результатах «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал последние результаты красно-белых.

«Ни у кого нет объяснения, что случилось со «Спартаком». Видимо, команда вышла на пик формы в конце сборов — как раз по этой причине обыграли «Локомотив» в Кубке. Что случилось дальше — не очень понятно. Были и судейские ошибки, где-то у «Спартака» были травмированные футболисты... Но все равно, когда не забиваешь такое количество голевых моментов — это проблема. Хорошо, что тренировочный процесс великолепный, но в данный момент результата нет. Мы видим, что все начинают нервничать», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

После 21 игры «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит» (51 очко).

8 апреля «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ. Начало — в 19:30 по мск.