Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Тихонов выступил за возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ: «Не надо в декабре играть в футбол»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении к проведению чемпионата России по системе «весна-осень».

«Мы играли по системе «весна-осень», и это не мешало нам хорошо выступать в еврокубках. Вот и ответ. Наш чемпионат заканчивался где-то 25 ноября. Несколько команд, в том числе и мы, тренировались еще несколько недель и играли в Лиге чемпионов. И играли успешно. Какие вопросы могут возникать? Не надо в декабре играть в футбол. Зима на зиму не приходится, мы не в Европе, мы не на юге, у нас северная страна. Может и в ноябре снег выпасть. Здесь не угадаешь. Но в декабре никто не играет. Я считаю, что это стечение обстоятельств, но оно может быть и в середине ноября. И что делать? Есть руководство, пускай принимает решение. Нравится им такой футбол — значит, нравится. Нет — надо что-то менять», — сказал Тихонов «СЭ».

Проведение матчей 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) и «Локомотив» — «Зенит» оказалось под угрозой из-за сильного снегопада в Москве.

Перед игрой ЦСКА — «Ростов» на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена» снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

Начало встречи «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за плохих погодных условий.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
4
Обсудить
Читайте также
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
В Иркутске подростка убили на автобусной остановке
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»
Дзюба в восторге от победы над «Зенитом»: «Супер!»
«Ахмат» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Канчельскис: «Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому сто процентов надо переходить на «весна-осень»
«Локомотив» — «Зенит»: видео голов
Баринов о победе «Локомотива» над «Зенитом»: «Тяжелая игра, молодцы!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент: «Бальбуэна счастлив в «Динамо». Об уходе нет смысла говорить»

Балахнин рассказал, что за свою тренерскую карьеру встречал очень много неординарных футболистов