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Сегодня, 17:04

Тихонов заявил, что Чалов голоден до голов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».

«У ЦСКА игра вышла на стабильно высокий уровень, дела везде ладятся, обыгран «Зенит», в Кубке предстоит полуфинал, а третья строчка в таблице — всего в трех очках. И кого же они получают на блюдечке? «Химки», которые только что вынули шесть мячей из своей сетки от «Краснодара». Вроде бы только у команды что-то стало получаться после паузы, шли поражения, но все боевые. И все же ужасно сложный календарь дал о себе знать: после «Зенита» и «Ростова» сразу же «Краснодар» и ЦСКА — провал не заставил себя ждать. И боюсь, что это продолжится и в игре с армейцами. Там ребята очень голодны до голов, особенно Федор Чалов — ему надо Промеса с Малкомом догонять», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Химки» пройдет 9 апреля. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-fedor-calov-goloden-do-golov-emu-nado-promesa-s-malkomom-dogonyat/
Андрей Тихонов
Футбол
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ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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