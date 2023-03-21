0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:11

Тихонов заявил, что Дзюба взялся за ум

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба начал тренироваться, поэтому стал лучше играть.

«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» — приводит слова Тихонова Legalbet.

34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» в феврале этого года в статусе свободного агента. За железнодорожников форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-dzyuba-ponyal-chto-esli-ne-igrat-to-ostaneshsya/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тихонов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич считает, что легионерам «Зенита» стало скучно

Агент Изидора не знает, вернется ли футболист в «Локомотив» после перерыва