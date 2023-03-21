Тихонов заявил, что Дзюба взялся за ум

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба начал тренироваться, поэтому стал лучше играть.
«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» — приводит слова Тихонова Legalbet.
34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» в феврале этого года в статусе свободного агента. За железнодорожников форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.