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Сегодня, 19:45

Тихонов заявил, что его устроит второе место «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо».

«Вы знаете, мы перед началом рестарта чемпионата думали, что «Спартак» с такой игрой должен все выигрывать. «Торпедо» выиграло последний матч и теперь будет хвататься и бороться за любые очки. Номинально «Спартак» является фаворитом. Думаю, на матч придет много болельщиков, а игроки «Торпедо» будут зубами грызть землю, потому что команде нужны очки. Устроит ли меня второе место по итогам сезона? Третье не устроит. Если брать в учет концовку осенней части чемпионата и ожидания от весеннего отрезка турнира, то меня устроит только вторая строчка», — Тихонова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085734_tihonov_menya_ustroit_tolko_vtoroe_mesto_spartaka
Андрей Тихонов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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