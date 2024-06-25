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Сегодня, 13:55

Тихонов заявил, что «Енисей» договорился со «Спартаком» об аренде Лайкина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» подтвердил намерение клуба арендовать у «Спартака» полузащитника Максима Лайкина. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.

«У нас есть договоренность, поэтому ждем. В данный момент решаются вопросы по бумагам. Он является, как это сейчас называется, «лимитчиком» — футболистом 2003 года рождения. Есть определенные качества, которые нам нужны. Мы находимся в финальной стадии переговоров», — сказал Тихонов «СЭ».

Весеннюю часть сезона 21-летний Лайкин провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв 6 матчей без результативных действий. На счету воспитанника академии «Спартака» также 3 игры за основную команду красно-белых без результативных действий. Его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Андрей Тихонов
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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