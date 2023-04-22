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Сегодня, 11:54

Тихонов заявил, что класс и вариативность «Оренбурга» даст команде преимущество над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом».

«Факел» очень неровно заканчивает сезон, отдает очки прямым конкурентам, рискует опуститься в зону прямого вылета. Возможно, поэтому подсобрался в прошлом туре и дал бой «Ахмату», свел игру к ничьей, испортив планы команде из верхней пятерки, а теперь уже семерки. «Оренбург», конечно, смотрится куда предпочтительнее, у него после зимней паузы вообще все было очень хорошо до встречи с «Локомотивом» в последней игре. Там случился провал на домашнем поле. Но счет 1:4 не по игре. «Оренбург» там много атаковал, владел мячом. Все могло сложиться совсем иначе. Но впереди не везло, а у «Локо», наоборот, залетало все. Класс и вариативность «Оренбурга» превосходит воронежскую команду, и, если будут аккуратнее со своими моментами, все в их руках», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Оренбург» пройдет 22 апреля. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-klass-i-variativnost-orenburga-dast-komande-preimushhestvo-nad-fakelom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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