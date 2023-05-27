Тихонов заявил, что «Оренбург» возьмет свое в матче с «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Оренбургом».

«Торпедовцы уже давно лишены турнирной мотивации и не оказывают должного сопротивления, как это удавалось им, например, со «Спартаком» еще совсем недавно. «Оренбург» тоже в какой-то момент стал испытывать кризис настроя, но не дал себе совсем раскиснуть и собрался с «Зенитом». Победа над чемпионом была уже почти в руках. Конечно, команде трудно будет подняться выше в таблице, но зато есть еще варианты опуститься значительно ниже. Этого «Оренбургу», конечно, не хочется, так что, думаю, возьмут свое в Москве», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Встреча пройдет 27 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Оренбург» идет на 8-й строчке с 40 очками.