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Сегодня, 13:25

Тихонов заявил, что происходящие со «Спартаком» вызывает недоумение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Спартак» и «Краснодар».

«То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, вызывает недоумение. Да, пара важнейших игроков выбыла, но скамейка достаточно длинная у Абаскаля, чтобы хотя бы пройти в Кубке команду из Первой лиги. Да, это команда непростая, она прошла по головам всех московских клубов, что встречала на своем пути. Но то были более ранние стадии, где еще было право на ошибку. В общем, сильнее удар по морали спартаковцев трудно себе представить. «Краснодар» стремится наверх и безжалостно расправляется со всеми соперниками, кроме еще более заряженного «Локомотива». Красно-белым придется очень туго на домашнем стадионе, который, судя по всему, удачи им не добавляет. Строгости ни в одной линии команда не демонстрирует, это не ее сильная черта, но может взять вдохновением и эмоциями, которых как раз и недостает сейчас. Еще и два основных игрока удалились с «Торпедо» туром ранее. Зато, похоже, в строй может вернуться капитан. И это может на многое повлиять», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится на «Открытие Банк Арене» 24 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-to-cto-proisxodit-so-spartakom-v-poslednee-vremya-vyzyvaet-nedoumenie/
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