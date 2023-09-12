Тихонов заявил, что «Спартак» не добьется результата при постоянной смене игроков и тактики

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру нынешнего состава красно-белых.

«Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идет смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально два состава, и тренер в поиске. Когда будут играть лучшие, которые показывают достойный футбол, а не купленные, придет результат», — приводит слова Тихнова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует «Краснодар» (17 очков).