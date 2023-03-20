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Сегодня, 18:18

Тихонов заявил, что «Спартаку» и «Ростову» будет тяжело побороться с «Зенитом» за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Поражение «Зенита» — шанс для «Спартака»? Я думаю, что это шанс. Почему нет? Даже просто не проиграй «Спартак» в Оренбурге, то уже было бы не восемь, а семь очков. Еще осталось 10 туров — это 30 очков. Я думаю, что «Спартак» об этом жалеет, как и «Зенит», что он не взял очки с армейцами. Все забывают о «Ростове», но мы видим, как Карпин ведет себя при победе — он сильно недоволен игрой. Зная Карпина, он максималист и для него игра, которую показывает его команда, иногда в каких-то моментах важнее. Мы прекрасно понимаем, что у «Ростова» очень хорошие шансы зацепиться не только за тройку, но и попытаться зацепиться за двойку. Последние матчи «Зенита» дают надежду на борьбу за чемпионство? Есть много нюансов. Много сейчас судейских ошибок. Вроде бы и ВАР есть, но все равно. Я думаю, за первое место «Спартаку» и «Ростову» будет тяжело побороться», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку «Спартак» (40 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tikhonov-spartaku-i-rostovu-budet-tyazhelo-poborotsya-s-zenitom-za-chempionstvo-
Андрей Тихонов
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