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Сегодня, 16:17

Тихонов заявил, что «Спартаку» не стоит задумываться о возможном досрочном чемпионстве «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший капитан и тренер «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что игроки московской команды перед выездным матчем против «Зенита» не должны задумываться о возможном досрочном чемпионстве петербуржцев.

«Матч будет очень интересный, и «Спартак» в состоянии дать бой и, возможно, обыграть «Зенит». С другой стороны, у «Зенита» все шансы оформить чемпионство в матче со «Спартаком», так что матч будет очень серьезный. «Спартаку» не нужно думать о том, станет «Зенит» чемпионом или нет, нужно бороться за второе место и думать только об этом. Если они будут думать о том, как не стать «Зениту» чемпионом сегодня, какая от этого разница? Он станет чемпионом в следующем туре. «Спартаку» нужно думать о себе», — приводит ТАСС слова Тихонова.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://tass.ru/sport/17695351
Андрей Тихонов
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