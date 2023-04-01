Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:09

Тихонов заявил, «Торпедо» неплохо смотрится после зимнего перерыва

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ростов».

«Торпедо» очень неплохо смотрится после зимнего перерыва, вошли с новыми силами в весну и оказывают достойное сопротивление. Ничья с «Краснодаром», ничья с «Пари НН», а по итогу — техническая победа 3:0. Все это должно вдохновлять команду и давать почву для поступательного развития. Но «Ростов» — это очень неудачная кочка на пути в данный момент. Южане только что выбились на вторую строчку чемпионата, и будет огромным провалом и разочарованием упустить ее в матче с замыкающим таблицу соперником. Да еще и на родном газоне. Нет, это однозначно должна быть победа хозяев» , — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 2 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Торпедо» с 10 очками занимает последнее место.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-torpedo-ocen-neploxo-smotryatsya-posle-zimnego-pereryva/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
«Динамо» — «Сочи»: вышедший на замену Адамов отбил пенальти от Фомина
«Динамо» — «Сочи»: Джанаев получил прямую красную карточку
«Нижний Новгород» — «Локомотив»: Баринов забил второй гол гостей
«Нижний Новгород» — «Локомотив»: Дзюба забил пяткой и открыл счет
Агент: «Бальде усердно работает и терпеливо ждет своего шанса»
Тихонов: «Трудные матчи — хлеб динамовцев, они привыкшие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Бальде усердно работает и терпеливо ждет своего шанса»

«Нижний Новгород» — «Локомотив»: Дзюба забил пяткой и открыл счет