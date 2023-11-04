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Сегодня, 10:21

Тихонов ждет голов в матче между «Балтикой» и «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом».

«Вопреки ожиданиям букмекеров, эта игра может получиться для «Зенита» очень непростой. Последняя встреча команд в Кубке России показала, что «Балтика» умеет неплохо сушить игру, да и вообще в этом сезоне калининградцы практически ни разу не пропускали больше двух мячей. Подопечные Семака же в последних играх также забивают не так много голов, поэтому я не жду здесь чего-то экстраординарного. Скорее всего, «Зенит» увезет домой свои три очка, однако победа вряд ли будет крупной, да и «Балтика» свой гол должна забить. На своем поле они всегда нацелены на то, чтоб огорчить соперника», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 4 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. «Балтика» идет на 15-й строчке, имея в активе 11 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdyot-golov-v-matce-mezdu-baltikoi-i-zenitom/
Андрей Тихонов
Футбол
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