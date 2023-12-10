Тихонов ждет оборонительного футбола от «Краснодара» в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Перед утром «быки» вернули себе первое место в турнирной таблице и опережали «Зенит» на два очка, поэтому в предстоящем туре подопечным Ивича будет важно не проиграть, даже ничья позволит им как минимум сохранить статус-кво. А в игре с ЦСКА не проиграть будет очень сложно, в последнее время армейцы демонстрируют неплохой атакующий футбол. Учитывая, что «Краснодар» остался без Кордобы, хозяева вряд ли станут рисковать. Скорее всего, быки будут играть от обороны, попробуют засушить игру. Большого количества голов я здесь не жду, однако если москвичи сумеют забить, то быкам придется приложить все усилия для достойного ответа», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 10 декабря. Начало — в 19:45 по мск.