Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Тихонов ждет упорную борьбу в матче между «Крыльями Советов» и «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом».

«Факел» также приходит в себя после неудачного начала, как и другие временно отстающие. В прошлом туре воронежцы отняли очки у лидера таблицы. «Крылья», напротив, начинают незапланированно оступаться после уверенного старта. Прослеживается тенденция выравнивания функционального состояния команд, и в этой фазе вероятно много ничейных результатов. Вот и здесь видится равная игра с обоюдоострыми моментами", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Факел» располагается на 14-й строчке с 4 баллами.

Матч «Крылья Советов» — «Факел» пройдет 2 сентября. Начало — в 17:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-upornuyu-borbu-v-matce-mezdu-krylyami-sovetov-i-fakelom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов сыграл в матче КХЛ вопреки дисквалификации и пропустил пять голов от «Ак Барса»
Овечкин рассказал, на что тратит деньги
ВСУ потеряли до роты на купянском направлении
США предрекли поражение на Украине и Тайване из-за поддержки Киева
В Малайзии начали использовать юани в торговле с Россией
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Урал» — «Ахмат»: стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ
«Урал» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ
Тихонов верит в оборону «Пари НН» в матче с «Рубином»
Бериша рассказал об общении с новичком «Спартака» Бабичем: «Он очень добрый человек»
Как ЦСКА сдержать Клаудиньо и Вендела? Все ли ошибки исправил Абаскаль? Превью 7-го тура РПЛ
«Зенит» победит ЦСКА, «Спартак» проиграет в Краснодаре. Прогнозы на 7-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Осмайича рассказал, почему сорвался трансфер игрока в ЦСКА

В «Нефтчи» подтвердили переговоры с полузащитником Мирзовым