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Сегодня, 13:21

Тихонов ждет уверенную победу «Пари НН» над «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Пари НН».

«Не лучший расклад для «Урала», который продолжает стремительно пикировать к зоне вылета. Нижегородцы плохи на выезде, но практически не уступают на своем поле. В этом сезоне «Пари НН» вообще только один раз проиграл домашний матч в РПЛ. Это случилось еще в первом туре, когда они пропустили два мяча от «Зенита». Думаю, что и в этот раз Юран и компания порадуют фанатов победой. Возможно, не обойдется без пропущенных голов, все-таки атака у «шмелей» неплохая, однако в целом я жду уверенной победы «Пари НН», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Пари НН» с 21 очком занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-uverennuyu-pobedu-pari-nn-v-matce-s-uralom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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