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Сегодня, 05:26

Тикнизян: «Этот сезон у меня лучший в карьере. По насыщенности, по забитым мячам, по статистике в целом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

— Конечно, этот сезон у меня лучший в карьере. По насыщенности, по забитым мячам, по статистике в целом, по моему внутреннему ощущению, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — На это повлияла совокупность факторов — начиная от тренерского штаба и заканчивая изменениями в личной жизни. Но самое главное, что выделю: Бог отблагодарил меня как футболиста и человека, который был предан своему делу и всегда работал до потери сил. Я просто пожинаю плоды своей работы благодаря Богу. Для меня это очень важно.

— Полтора года назад вы говорили, что ходите к психологу. Это повлияло на ваш прогресс в игре?

— Да, конечно. Это ведь работа над собой в первую очередь. Лично мне это помогло. Наверное, не каждому психолог поможет. И я поначалу скептически относился к этой работе, но лично для меня это сыграло положительную роль. По-прежнему периодически поддерживаю связь с людьми этой профессии. Точнее с одним человеком.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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