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Тикнизян: «Галактионов — это тот человек, за которого хочется биться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал о поддержке со стороны главного тренера Михаила Галактионова.

«Перед игрой с «Факелом» у меня были небольшие проблемы с психологическим состоянием. Галактионов вызвал меня пообщаться, мы посидели десять минут. Он услышал мою позицию, сказал свое видение этой ситуации. За это ты ценишь тренера, что он замечает эти, казалось бы, мелочи. Он из тех людей, кто понимает, что все в этой жизни состоит из мелочей, особенно в спорте. И это очень располагает. Галактионов — это человек, за которого хочется биться», — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян также отметил, что Галактионов стремится создать особую атмосферу в команде.

«Михаил Михайлович хочет быть для команды не просто тренером, который проводит тренировку и присутствует на играх. Он хочет быть человеком, который может дать совет, подсказать где-то. Причем не только в футбольных вещах, но и в жизненных. Это очень сильно располагает. Многие в команде его воспринимают не просто как тренера, а как человека, с которым ты можешь поговорить», — сказал футболист.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России железнодорожники уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).

Наир Тикнизян. «Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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