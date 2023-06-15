Тикнизян: «Галактионов и его штаб идеально нам подходят, чтобы добиваться результатов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему игрок считает Михаила Галактионова идеальным тренером для команды.

«Потому что наша команда в основном состоит из относительно молодых футболистов. До прихода Дзюбы и Смольникова мы были в топ-3 по этому показателю. А что такое молодость для спортсмена? Это агрессия, большие объемы, самоотдача, желание, страсть. Требования Галактионова как раз хорошо на это накладываются. Это дает нам агрессивный комбинационный футбол. Люди подобраны таким образом, чтобы 90 минут выдерживать эти нагрузки. Галактионов и его штаб идеально нам подходят, чтобы добиваться результатов», — сказал Тикнизян «СЭ».

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России железнодорожники уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).