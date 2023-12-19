Тикнизян готов уехать в зарубежный клуб

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян заявил, что на данный момент не имеет предложений от зарубежных клубов.

«Интерес из Европы? Могут писать все что угодно, и не факт, что это является правдой. В СМИ много информации, не соответствующей действительности, поэтому я не обращаю внимания на это, а смотрю на то, что происходит по факту. А по факту пока никакого предложения из Европы нет, глобального интереса тоже. Я сконцентрирован на отдыхе и работе над собой. Готов ли уехать уже зимой? Если кто-то из зарубежных скаутов смотрел выставочный матч, то, думаю, мои шансы куда-то уехать резко упали. Но если будет предложение, которое устроит меня и клуб, то почему бы не попробовать? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к «Локомотиву» думаю, они будут со мной согласны», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.