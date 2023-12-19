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Сегодня, 15:38

Тикнизян готов уехать в зарубежный клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян заявил, что на данный момент не имеет предложений от зарубежных клубов.

«Интерес из Европы? Могут писать все что угодно, и не факт, что это является правдой. В СМИ много информации, не соответствующей действительности, поэтому я не обращаю внимания на это, а смотрю на то, что происходит по факту. А по факту пока никакого предложения из Европы нет, глобального интереса тоже. Я сконцентрирован на отдыхе и работе над собой. Готов ли уехать уже зимой? Если кто-то из зарубежных скаутов смотрел выставочный матч, то, думаю, мои шансы куда-то уехать резко упали. Но если будет предложение, которое устроит меня и клуб, то почему бы не попробовать? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к «Локомотиву» думаю, они будут со мной согласны», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605552-tiknizyan-gotov-uyekhat-v-zarubezhnyy-klub-nado-riskovat-i-vykhodit-iz-zony-komforta
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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