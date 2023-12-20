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РПЛ

Сегодня, 18:49

Тикнизян хочет, чтобы Сперцян играл в клубе из топ-5 европейских чемпионатов

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об игре хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мой коллега по сборной. А с недавних пор еще мой друг — он дал мне денег взаймы и не попросил обратно. Ха-ха, шутка. Несмотря на то что он достаточно молод, он очень умный и толковый парень. Мне нравится, что он делает и на поле, и за его пределами. Он лидер сборной, лидер своего клуба.

Я бы очень хотел, чтобы он играл если не в «Ювентусе», то в чемпионате из топ-5. У него для этого есть все», — цитирует Тикнизяна Sport24

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: Sport24
Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
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