Тикнизян хочет, чтобы Сперцян играл в клубе из топ-5 европейских чемпионатов

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об игре хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мой коллега по сборной. А с недавних пор еще мой друг — он дал мне денег взаймы и не попросил обратно. Ха-ха, шутка. Несмотря на то что он достаточно молод, он очень умный и толковый парень. Мне нравится, что он делает и на поле, и за его пределами. Он лидер сборной, лидер своего клуба.

Я бы очень хотел, чтобы он играл если не в «Ювентусе», то в чемпионате из топ-5. У него для этого есть все», — цитирует Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.