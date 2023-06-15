Тикнизян: «Иногда Дзюба говорит какие-то глупости, которые не соответствуют реальности. Но это смешно!»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, как нападающий Артем Дзюба изменил атмосферу в команде.

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить — слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги. Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять — а это опасно. Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», — сказал Тикнизян «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.