25 августа, 22:57
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» на первых секундах второго тайма матча 6-го тура РПЛ (3:2).
— Как прокомментируете быстрый третий гол?
— Это то, что наигрываем, был в шоке, что так быстро забили. Я очень благодарен Диме Воробьеву за этот гол.
— В вашем праздновании гола была ли отсылка на Кантона?
— Нет, когда отмечаю, не отдаю отчет своим действиям. На Кантона отсылку не делал.
— На связи ли вы с Глушенковым?
— Сразу позвонили с Пиняевым по видеосвязи, пожелали здоровья.
— Даешь ли ему советы?
— Какие ему советы, это у него надо спрашивать их.
— Что думаешь о его видео с клоунами?
— В этом весь Макс, это делает его сильным.
После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».
(Александр Абустин)