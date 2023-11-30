Тикнизян: «Любому игроку РПЛ в Испании будет некомфортно, только в таких условиях можно расти»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об адаптации российских игроков в европейских чемпионатах.

— С Арсеном я не общаюсь. Про «Сосьедад» ничего не знаю, со мной никто не связывался, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru. — Как были слухи, так ими и остались.

— Личное для тебя это знак, что в Европе очень сложно? И может не так уж плохо в РПЛ?

— Естественно, там сложно и тяжело. Но если туда попасть, адаптироваться под скорость футбола, нагрузки, то можно очень сильно прибавить. Опять же, вспомним мои слова про зону комфорта. Любому игроку из РПЛ в Испании будет некомфортно. Только в таких условиях можно расти, когда ты адаптируешься к чему-то тяжелому, стараешься изо всех сил и достаешь из себя все ресурсы.

В текущем сезоне Тикнизян провел 21 матч, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.