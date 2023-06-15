Тикнизян: «Мнение Карпина я уважаю, он имел полное право. Я решил пойти по другому пути»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на невызов в национальную сборную России.

«Чувства несправедливости не было, я достаточно самокритичный. Говорил себе: «Если меня не вызывают, значит, я этого не заслуживаю. Значит, Валерий Георгиевич [Карпин] не рассчитывает на меня». Буду честен, это било по самолюбию. Были огромные списки футболистов. Дал себе понять — если тебя не вызывают в таком случае, на тебя не рассчитывают. У каждого тренера свое видение — это надо уважать. Мнение и решение Карпина я уважаю, он имел на это полное право. Я же решил пойти по-другому пути», — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян дебютировал за сборную Армении 25 марта в матче отбора к Евро-2024 против команды Турции (1:2).