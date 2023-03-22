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Тикнизян: «Очень надеюсь, что ближайшем будущем Сперцян сможет уехать в топ-лигу Европы»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, следил ли ранее за матчами сборной Армении.

«Конечно, следил за результатами сборной Армении. В прошлом отборе к чемпионату мира, когда команду тренировал испанский специалист Хоакин Капаррос, и после первых трех туров Армения шла на первом месте, я действительно был в восторге от результатов. Попадание на чемпионат мира было бы настоящей сенсацией. Для всей Армении это было бы праздником, конечно. Я не смотрел полностью матчи, но видел обзоры игр. Из того, что я видел, выделю Эдика Сперцяна. Я с ним неоднократно встречался на молодежном уровне в России и позже на взрослом. Прекрасно знаю этого футболиста. Он в сборной сильно выделяется. Очень надеюсь, что ближайшем будущем он сможет уехать в топ-лигу Европы», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

Сперцян дебютировал в составе национальной команды Армении 31 марта 2021 года. На счету футболиста 13 матчей в составе сборной Армении, в которых он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-u-spercyana-est-vsyo-chtoby-zamenit-mkhitaryana-v-sbornoi-armenii-237401/
Эдуард Сперцян
Футбол
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