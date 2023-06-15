Тикнизян — об эпизоде с болельщиком: «Сейчас я бы прошел мимо. Но тогда не мог — люди оскорбляли меня ни за что»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый момент в сезоне-2022/23.

«Когда мы проиграли ЦСКА, «Спартаку», «Динамо», то есть все московские дерби, — сказал Тикнизян «СЭ». — Плюс если вы помните мое видео на парковке с болельщиком... Тогда я прекрасно понимал, что меня снимают и что в соцсети попадет именно тот отрезок, где говорю я. Но если углубиться в эту ситуацию, то меня спровоцировали, оскорбили. Я поступил непрофессионально. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. Возможно, исходя из этого горького опыта, сейчас я бы прошел мимо. Но тогда я просто не мог — люди оскорбляли меня ни за что. Тем более это было после игры с «Динамо». А в том матче, я считаю, сыграл на достаточно неплохом уровне. Со мной связывались люди, которые напрямую общались с ультрас, и говорили, что хотят набить мне морду. Перед матчем с ЦСКА они мне сказали следующее: «Ты выйдешь со стадиона, и они тебя поймают». Я вышел с того же места, просто прошел мимо. Никто ко мне не подошел».

Тикнизян также рассказал, как относился к критике в свой адрес после эпизода.

«Тогда полностью осознал, что есть большое количество людей, которые против меня. Ведь почему-то никто не принял позицию, что на футболиста накинулись. Никто не стал преподносить так: мол, почему они позволяли себе оскорблять его? Все начали говорить в мой адрес: «Что он себе позволяет? Что он орет?» Тогда я сказал [болельщику]: когда мы выиграем четыре-пять игр подряд, посмотрю, что ты скажешь. Собственно, мы сейчас такой отрезок выдали. И у меня возникает вопрос: «Что ты скажешь сейчас?» — добавил Тикнизян.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.