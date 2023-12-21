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Сегодня, 21:36

Тикнизян назвал российского футболиста, близкого по уровню игры с Аршавиным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал российского футболиста, который близок по уровню игры к Андрею Аршавину.

«Это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках. Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Головин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Александр Головин
Андрей Аршавин
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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