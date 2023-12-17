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Сегодня, 14:20

Тикнизян назвал свою трансферную стоимость

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян раскрыл свою трансферную стоимость после обновления данных на Transfermarkt.

«У меня стоимость на сайте Transfermarkt стоит 7 миллионов евро — это по факту, но на самом деле моя трансферная стоимость — 500 тысяч евро», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Ранее футболист рассказал о своем будущем в «Локомотиве».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Вендел, Эдуард Сперцян и&nbsp;Александр Соболев. Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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