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Сегодня, 18:23

Тикнизян не смог договориться о переходе в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказал в переходе «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, переговоры петербуржцев с 25-летним футболистом были на финальной стадии, однако стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-ne-smog-dogovoritsya-s-zenitom-i-vyshel-iz-peregovorov-374839/
Наир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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